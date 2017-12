Il ritorno del veglione all'aperto: per Capodanno festa al gazebo

La città termale «animata» per le festività fra musica, spettacoli e divertimento. Sono tanti infatti gli appuntamenti fino al 7 gennaio e che vedranno la novità del ritorno il 31 dicembre, dopo anni di assenza, della festa di Capodanno all’aperto, al gazebo di viale Romagnosi, con musica, dj set, intrattenimento e spettacolo pirotecnico a cura di Radio Number One.

Ad illustrare il programma l’assessore al Turismo e manifestazioni Daniela Isetti che ha sottolineato come si sia proposto un calendario per tutti i gusti. «Abbiamo cercato di offrire tante occasioni di svago nella “città bellissima” con la novità della festa all’aperto la notte di San Silvestro, mentre il nuovo anno inizierà con il tradizionale Concerto di Capodanno alle 11 al Teatro Nuovo con la Filarmonica Toscanini».

«Ma tanti sono gli eventi - continua la Isetti - come per esempio il 6 gennaio al pomeriggio con lo Slow Flute Festival dedicato ai bambini e a cui le famiglie sono invitate».

Tutto il calendario è consultabile sul sito dello Iat di Salso. Tra gli eventi il 29 alle 21.15 per lo Slow Flute Festival «Marco Polo ... oltre gli spaghetti» (Palacongressi) con Claudio Ferrarini (flauto) e Ayumi Mastumoto (pianoforte). Il 30, il 31 il 1 e 6 gennaio al pomeriggio Buskers in città. Il 30 21.15 «Holy Night Brass», concerto di ottoni con il Parks Brass Ensemble (Palacongressi) a cura dell’associazione I Parchi della Musica.

Il 31 alle 10.30 «Salso Run Classic», gara podistica lungo un percorso cittadino, mentre dalle 21 Notti Bellissime «Speciale San Silvestro» al Gazebo di viale Romagnosi con Radio Number One e a mezzanotte spettacolo pirotecnico. Il 1° gennaio alle 11 al Teatro Nuovo il Concerto di Capodanno con la Filarmonica «Arturo Toscanini», mentre il 5 gennaio alle 21.15 concerto con i Musici di Parma (Palacongressi).

Il 6 gennaio alla mattina Befana in centro a cura dei commercianti; al pomeriggio a Palacongressi per lo Slow Flute Festival «Il carnevale degli animali», dedicato in particolare ai bambini con Claudio Ferrarini (flauto), Ayumi Mastumoto (pianoforte), Sara Catellani (danza). Il 7 gennaio alle 11 concerto con la corale di Santa Maria Ausiliatrice (Palacongressi) e alle 15 la sesta Festa dei Giochi di Natale, sempre al Palacongressi, con il Circolo Nonni Attivi Salsesi. A.S.