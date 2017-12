Un'auto è finita fuori strada poco prima delle 8 nella rotatoria di Vigatto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: sembra che il conducente abbia perso il controllo del veicolo, finendo nel fossato. Lunghe code si sono formate per mettere i soccorsi e la messa in sicurezza del mezzo. Sul posto il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.