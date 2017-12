Otto anni di violenze sessuali sul figlio degli amici: arrestato 56enne

Per anni compie violenze sessuali al figlio degli amici di famiglia: arrestato dai carabinieri



Violenza sessuale aggravata le continuata l’’accusa mossa a un 56enne residente nel reggiano che per 8anni ha compiuto ogni tipo di abuso sessuale.

I carabinieri l’hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio emilia su richiesta della Procura reggiana.



Per otto lunghi anni ha compiuto, con costrizioni e minacce, ogni tipo di abuso sessuale sul figlio di una coppia amica di famiglia. Un'adolescenza violata e atti gravissimi, quelli portati alla luce dalla denuncia del ragazzo e riscontrata dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Guastalla coordinati dalla Procura reggiana. Con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata i carabinieri della compagnia di Guastalla hanno arrestato un 56enne residente nella bassa reggiana, ristretto al termine delle formalità di rito in regime di arresti domiciliari.

Pesanti come un macigno sono le accuse mosse a carico del 56enne per aver dal 2008 al 2016 costretto la vittima (minorenne fino all’anno 2012), sia con la forza che con minacce di far del male alla sua famiglia, a praticare e subire reiterate violenze sessuali. Tali da provocargli anche continui attacchi di panico diagnosticati clinicamente che hanno peggiorato la qualità della vita del ragazzo ora maggiorenne sia nelle relazioni sociali che nell’attività scolastica e professionale. La vittima, che per paura sia di ciò che poteva accadere alla famiglia che di non essere creduto, ha sempre subito in silenzio sino a quando intorno alla fine dell’anno scorso è riuscito a vincere la paura raccontando le violenze subite prima ai genitori per poi decidere di denunciare l’uomo.