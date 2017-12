Alluvione e gelicidio, dichiarato lo stato d'emergenza: 10 milioni dal governo

Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato d’emergenza per i territori di Parma, Reggio Emilia e Modena colpiti dalle esondazioni di fiumi e corsi d’acqua e per il gelicidio nelle zone appenniniche da Piacenza a Forlì-Cesena, fra venerdì 8 e martedì 12 dicembre. E’ stato infatti accolta la richiesta di stato di emergenza nazionale presentata due settimane fa dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Con il provvedimento sono stati stanziati anche i primi dieci milioni. Ai fondi nazionali si aggiungono i 2 milioni della Regione all’indomani dell’alluvione e del gelicidio per una somma complessiva di 12 milioni che saranno utilizzati per le somme urgenze.