Alluvione: stanziati 350mila euro per aiutare negozi e ristoranti colpiti

La Regione Emilia-Romagna ha destinato risorse straordinarie, 350mila euro complessivi, per negozi e ristoratori colpiti dall’alluvione del 12 dicembre nei comuni di Colorno, Campogalliano, Brescello e Lentigione.

I fondi serviranno per la ripresa delle attività interrotte dall’emergenza, anticipando così quelli nazionali per i risarcimenti. La somma sarà indirizzata principalmente a indennizzi per la ristrutturazione e la riparazione di immobili Lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini che, insieme all’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, ha incontrato le realtà interessate dal provvedimento.

Al via anche la ricognizione complessiva dei danni a privati e imprese, per il risarcimento che sarà finanziato con fondi nazionali.