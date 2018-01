Di corsa nella natura: in calendario del Trial Running 2018

Si è svolta questa mattina nella Rocca Sanvitale di Sala Baganza, la conferenza stampa di presentazione del Circuito Provinciale Trail Running Parma 2018.

Immersi nella natura, in montagna, nei boschi, in pianura o in collina, con tratti pavimentati o di asfalto limitati al massimo… Il Trail Running è anche questo. È una disciplina sportiva che coniuga l’attività fisica alla promozione territoriale.

La crescente passione per il trail coinvolge sempre più il territorio del parmense, che da gennaio a novembre ospiterà, anche quest’anno, il Circuito Provinciale Parma: 14 tappe (due novità rispetto allo scorso anno) lungo i percorsi più stimolanti e caratteristici della Pedemontana e dell’Appennino, immersi nelle suggestioni dell’ambiente montano, ma non solo, con l’Eridano Adventure si correrà nelle zone golenali del Grande Fiume.

“Ringraziamo il Comune di Sala Baganza, il Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega e le nostre Associazioni Sportive Dilettantistiche per il gran lavoro svolto in preparazione al Circuito – dice il Responsabile della S.d.A. Atletica Leggera di Uisp Parma Rocco Gihidini – L’obiettivo del Circuito è quello di promuovere la disciplina del trail, ma anche quello di valorizzare il territorio ed il benessere psicofisico di chi pratica questo sport. Quasi tutte le gare del Circuito provinciale, per la precisione 12 su 14, rientrano anche nel circuito regionale. Inoltre riconfermati anche per il 2018 gli short trail a chilometraggio limitato (riservati a tutti gli atleti che intendono consolidare la loro esperienza con un percorso competitivo meno impegnativo) e le camminate non competitive: per ricordare, ancora una volta, che Uisp è Sport Pertutti .

Un grazie, infine a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del Circuito.”

Fabrizio Foglia, Coordinatore del gruppo di lavoro e degli organizzatori del Circuito Provinciale Trail Running Parma 2018 prosegue: “Siamo giunti al 9° anno: questo vuol dire che il nostro circuito si è consolidato nel tempo. Quest’anno ci saranno due nuove gare: il 7° Winter Trail dei Castelli che si disputerà a Langhirano, in notturna, ed il 22 aprile il 2° Pelpi Trail.

Nel 2017 abbiamo avuto quasi 2.800 partecipazioni totali nelle 13 gare dell’anno: è un trend in crescita che speriamo e siamo certi possa crescere ancora nel 2018.”

“La passione che ci mettiamo nell’organizzazione – dice Mauro Rodolfi, del G.e.s., Gruppo Escursionistico Salese – È ripagata dalla passione che ci mettono le persone che partecipano alle nostre gare. Siamo orgogliosi di poter presentare anche quest’anno due gare a Sala Baganza, una di 23 km e l’altra di 14, con due percorsi magnifici tra le bellezze della natura locale.”

“Se questo circuito, ed in particolar modo le gare di Sala Baganza sono sempre molto partecipate – continua Cristina Merusi, Assessore Programmazione Territoriale-Edilizia Privata, Ambiente, Turismo del Comune di Sala Baganza - Il merito è del lavoro di squadra tra amministrazione, organizzatori, e Uisp Parma. La collaborazione è senza dubbio un motivo in più per la buona riuscita del Circuito Provinciale. Colgo l’occasione per portare i saluti dell’Amministrazione Comunale di Sala Baganza. E un grazie speciale all’Unione Italia Sport Pertutti di Parma: lo spirito che ci mette, non solo competitivo, è forse il valore aggiunto.”

Chiude Enrica Raineri, del Birrificio Farnese: “Siamo contenti di poter sponsorizzare questa manifestazione: siamo già sponsor di altri eventi sportivi, e crediamo fermamente che lo sport e la cultura debbano essere sostenuti in modo concreto. Inoltre, un sorso di birra fa bene agli atleti per il reintegro di sali minerali. Naturalmente con moderazione…”

Da domenica 14 gennaio a domenica 11 novembre 2018 di corsa immersi nella natura:

14 Trail arricchiti da tante altre iniziative e percorsi non competitivi.

12 delle 14 gare sono inserite nel Calendario Trail UISP Emilia Romagna 2018

Come ormai da tradizione, il nuovo Circuito provinciale Trail Running 2018 prenderà il via da Sala Baganza con il 7° Winter Trail “Golf del Ducato”, in programma domenica 14 gennaio nel bellissimo Parco regionale dei Boschi di Carrega, per poi proseguire con l’8° Winter Trail del Borgo che si disputerà a Borgo Val di Taro domenica 21 gennaio. Sabato 10 marzo a Langhirano è in programma il 7° Winter Trail dei Castelli (la prima novità di quest’anno). Il 5° Eridano Adventure Trail sarà di scena a Casalmaggiore (Cremona) domenica 18 marzo; il 2° Pelpi Trail (la seconda novità di quest’anno) a Bedonia (domenica 22 aprile); l’11° The Abbots Way Ultratrail (sabato 28 e domenica 29 aprile 2018); il 10° Strafuso Trail Running a Scurano (in programma domenica 13 maggio); San Michele Tiorre sarà teatro dell’8° Trail del Salame (domenica 27 maggio); il 9° Trail Running Pan e Formai dell’Alta Val Stirone si terrà a Pellegrino Parmense domenica 3 giugno; il 4° C.C.T. Cento Croci Trail vedrà gli atleti di scena a Tarsogno sabato 9 e domenica 10 giugno 2018. E ancora, il 3° Monte Caio Trail Running si terrà a Schia domenica 24 giugno; il 4° Trail della Val Cenedola a Bore, (domenica 22 luglio). Si prosegue con il 6° Summer Trail del Prosciutto di Parma di scena a Sala Baganza domenica 16 settembre (unica manifestazione questa, assieme all’8° Trail Running Pan e Formai, a non essere inserita nel Circuito del Calendario Trail UISP dell’Emilia Romagna 2018). Nuovamente Tarsogno sarà la sede dell’ultimo appuntamento, il 2° Winter Tarsogno Trail WTT, in programma domenica 11 novembre 2018 nella località parmense, trail che chiuderà il Circuito Provinciale 2018.

Le 8 manifestazioni Eridano Adventure Trail, Strafuso Trail Running, Trail del Salame, Trail Running Pan e Formai della Alta Val Stirone, C.C.T. Cento Croci, Monte Caio Trail Running, Summer Trail del Prosciutto di Parma e Winter Tarsogno Trail WTT propongono ognuna una gara di ridotta distanza (10-12 km) definita Short Trail, riservata a tutti gli atleti che intendono consolidare la loro esperienza con un percorso competitivo meno impegnativo. Gli Short Trail hanno classifica e premiazione finale dedicata (per tutti i dettagli, vedi il regolamento).

Le gare indicate con il logo Trail UISP Emilia-Romagna partecipano al Calendario Trail UISP dell’Emilia Romagna 2018, con classifiche di partecipazione a livello individuale e di società (per i solo tesserati/affiliate UISP - sezione atletica leggera).

Il valore aggiunto del Circuito provinciale è espresso dalla capacità dei promotori di disegnare una manifestazione alla portata di tutti, affiancando, alle gare ufficiale, percorsi competitivi più brevi e camminate non competitive, con lo scopo di fare conoscere i principi etici e valenza turistica del Trail ad un ampio pubblico.

Il Circuito Provinciale Trail Running Parma 2018 è organizzato da: G.E.S. Gruppo Escursionistico Salese; ASD 3T Val Taro; ASD Eridano Adventure; ASD Lupi d’Appennino; ASD Appennino Freemind; ASD Atletica Casone Noceto; Pro Loco di Pellegrino Parmense; ASD Spirito Tarsogno; ASD Polisportiva Bore; Ass. Ondanomala Tizzano; Ass. Pro Schia Monte Caio; ASD +Kuota, ASD Kinomana; ASD Vallinbici e UISP Comitato di Parma, con il sostegno degli sponsor Erreà Sport e Birrificio Farnese, dei partner Parmalat e Teatro delle Briciole – Solares Fondazione delle Arti, del ristorante, bar, bottega di Fidenza Atto Primo, di Eden Sport Equipe (Sorbolo) e dei media partner Gazzetta di Parma e Spiritotrail (Trail Running Magazine).

Novità 2018 Corso di Formazione per accompagnatori di gruppi

o tecnici/allenatori di Trail Running

Altra importante novità del 2018 per gli appassionati di questa disciplina sarà il Corso di Formazione per accompagnatori di gruppi o tecnici/allenatori di Trail Running, riservato ai Laureati in Scienze Motorie, i Diplomati Isef, i tecnici in possesso di altri brevetti coerenti con l’attività di riferimento, ma anche agli atleti e ai dirigenti con un’esperienza pluriennale nel settore, e ai praticanti trail con un’esperienza assodata che vogliano arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso appositi moduli formativi. Il corso, che si svolgerà presso la sala del “Casinetto dei Boschi” del Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega (via Olma 2 – Sala Baganza), è articolato in tre fine settimana (46 ore complessive di lezione) ed inizierà nel week end del 10-11 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni sul regolamento e sulle iscrizioni, visita il sito di Uisp Parma www.uisp.it/parma