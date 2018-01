Parma-Brescello: bus sostitutivi fino a fine estate

Ci sono danni per tre milioni di euro e così si dovrà fare ricorso all’alternativa dei bus sostitutivi nel tratto Parma-Brescello almeno sino alla fine dell'estate. Anche la linea ferroviaria Parma-Suzzara – che nel Parmense ferma, oltre che in città, a Chiozzola e Sorbolo – subirà per lungo tempo le conseguenze dei danni provocati dall’alluvione dell’Enza a Lentigione di Brescello. L’acqua dell’Enza, che ha invaso l’intera frazione provocando danni ad abitazioni ed attività aziendali, non ha risparmiato la tratta ferroviaria utilizzata in particolar modo dagli studenti e dai lavoratori pendolari di un’ampia area compresa tra la Bassa Mantovana e Reggiana e, in misura minore dai cittadini di Sorbolo e Chiozzola, per raggiungere la città.

Fer-Ferrovie dell’Emilia Romagna, gestore del servizio, ha fatto il punto della situazione sullo stato della linea Parma-Suzzara.

Il problema maggiore è relativo ad un tratto di circa cinque chilometri finito interamente sott’acqua all’altezza di Lentigione a seguito dell’alluvione dello scorso 12 dicembre che comportò una notevole apprensione in tutta l’asta del torrente Enza.

L’impeto delle acque danneggiò in maniera significativa una parte consistente della massicciata ferroviaria, compromettendo anche la tenuta dei binari e mandando ko le parti elettriche e i meccanismi di gestione dei passaggi a livello.

Nei giorni immediatamente successivi all’alluvione Tper-Trasporto passeggeri Emilia Romagna, attivò il servizio di autobus sostitutivi nel tratto compreso tra la stazione di Parma e quella di Brescello, un servizio tuttora attivo e che, secondo le stime di Fer, sarà protratto almeno sino alla fine dell’estate quando dovrebbero terminare i lavori, per l’ammontare complessivo di tre milioni di euro, necessari per la sistemazione dei tratti danneggiati dall’alluvione.

L’intento è quello di compiere i lavori nel più breve tempo possibile. Nei giorni scorsi alcuni pendolari si erano lamentati sostenendo che il passaggio da un mezzo all’altro, dal treno al bus e viceversa, rappresenta un disagio e per questo avevano chiesto se non fosse possibile, sino al completamento dei lavori, prevedere di estendere la copertura del bus sostitutivo a tutta la tratta ferroviaria e non solo ad una parte. Nei prossimi giorni sarà pronto il cronoprogramma dettagliato dei lavori, ma la sensazione che emerge dai tecnici è che non si debbano aspettare anni, come temuto da alcuni pendolari, ma solo alcuni mesi per poter vedere ripristinato il collegamento ferroviario Parma-Suzzara nella sua interezza.