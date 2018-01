Sicurezza dei ponti sul Po, in arrivo 6 milioni a testa per Colorno e Ragazzola

Per mettere in sicurezza 9 ponti sul fiume Po, dall’Emilia Romagna alla Lombardia al Piemonte, le Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Cremona, Mantova, Pavia, Cuneo, Alessandria e Vercelli avranno a disposizione in totale 35 milioni. La decisione, ricordano le Province - nasce dall’intesa raggiunta oggi in Conferenza Unificata, con l'assegnazione delle risorse per interventi di emergenza per le infrastrutture stradali sul fiume Po che erano state previste dal decreto fiscale approvato nel dicembre scorso.

«Si tratta - sottolinea Achille Variati, presidente dell’Upi - di risorse essenziali che serviranno a porre fine a gravi situazioni di emergenza. Parliamo di ponti che si è stati costretti a chiudere o su cui sono in vigore ordinanze restrittive del transito: un danno sia per i cittadini sia per le imprese. Con questi fondi - aggiunge il presidente Upi - inizia l’opera di messa in sicurezza di tutta la rete viaria provinciale, che vedrà le Province impegnate da qui ai prossimi sei anni in un piano complessivo di rifacimento della viabilità, grazie al fondo di 1,6 miliardi stanziato nella legge di bilancio 2018. Un piano che avrà riflessi positivi immediati non solo sulla vita dei cittadini, che si vedranno restituiti servizi essenziali, ma sull'economia locale, grazie alle migliaia di cantieri che nei prossimi anni si apriranno sui territori. Proprio su questi temi come Upi - conclude Variati - intendiamo aprire da subito un confronto con le forze economiche e sociali».

Di seguito il riparto dei 35 milioni:



- Ponte Colorno 6 milioni Parma e Cremona

- Ponte Verdi 6 milioni Parma e Cremona

- Ponte Dosolo Guastalla 3,7 milioni Mantova e R.Emilia

- Ponte Castelvetro 7.5 milioni Piacenza e Cremona

- Ponte Porto Morone 5.5 milioni Pavia

- Ponte della Becca 1,5 milioni Pavia

- Ponte della Gerola 2.8 milioni Pavia

- Ponte Cardè 0.4 milioni Cuneo

- Ponte Trino Vercellese 1.2 milioni Vercelli e Alessandria