Buone notizie per Torrechiara: gennaio finisce ritrovando il castello "perduto". Domenica prossima il maniero di Pier Maria Rossi - chiuso di domenica da inizio anno per mancanza di personale - sarà aperto e dovrebbe esserlo definitivamente. E subito è stata organizzata una visita guidata alle 11 per festeggiare.

Per le riaperture il Comune di Langhirano aveva proposto al Mibact di utilizzare i volontari dell'Auser, e anche il Touring Club si era proposto. Ma pare non sarà necessario: dovrebbero essere gli stessi dipendenti a garantirne l'accessibilità nei festivi.