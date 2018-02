Pauroso schianto questa mattina alle 7 a Noceto, in località Ponte Recchio. Per cause ancora in via d'accertamento, in autobus e una moto sono entrate in collisione. Un ferito in gravi condizioni è stato trasportato al Maggiore.

Un pedone è stato invece investito nella notte, intorno alle 2, in via Paradigna. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità.