Sorbolo, stava per abbandonare un carico di rifiuti pericolosi: bloccato

Una segnalazione ha fatto tanto, la tempestività dell'intervento delle forze dell'ordine ha fatto il resto. Succede a Sorbolo, dove una residente ieri sera ha allertato della presenza "sospetta" di un furgone carico di materiale dannoso per la salute. "Era pronto per essere scaricato in aperta campagna. E invece abbiamo evitato uno scempio ambientale", scrive in un post il sindaco Nicola Cesari, che ringrazia i cittadini: "Segnalate gente, segnalate: come vedete non c'è ma niente di banale! A Sorbolo grazie ai cittadini che collaborano non passa nulla".