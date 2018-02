Cesari: "Caro Fecci, ti faccio vedere io l'accoglienza"

«Secondo lo spirito francescano che mi è stato attribuito dal sindaco di Noceto Fabio Fecci, sono pronto ad aiutarlo, accogliendolo a Sorbolo, per mostrargli com’è possibile dialogare con le cooperative per gestire al meglio l’accoglienza e le attività dei richiedenti asilo».

Continua il botta e risposta sull’asse Noceto-Sorbolo in merito alla gestione dei migranti con il sindaco Fecci che si è lamentato più volte dell’operato della cooperativa Biricc@, a suo dire incapace di far lavorare i migranti «nocetani», e il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari che replica proponendo Sorbolo come modello di riferimento.

«Sino ad ora – sostiene Cesari - nessun cittadino si è mai lamentato del modo in cui stiamo gestendo i richiedenti asilo sul nostro territorio. Ormai non mi stupisco nemmeno più della voglia dell’amico Fabio di gridare al mondo intero, attraverso i giornali, il disagio che prova in merito all’irrisolto problema dei richiedenti asilo a Noceto. Già in passato avevo avanzato il mio invito a Fabio affinché potesse venire a Sorbolo per vedere come abbiamo agito noi e toccare con mano gli effetti positivi di un lavoro che viene svolto in pieno accordo tra i vari soggetti in campo. Da sindaco e da amico mi metto a disposizione per dargli una mano, a meno che l’unico suo interesse non sia quello di fare polemica sui giornali perché sappiamo benissimo che non è questo il modo per trovare una soluzione». Si torna a parlare di sport: «Mi sorprende che Fabio, da capitano della nazionale di calcio dei sindaci, non sappia che sto organizzando una partita contro un’altra nazionale di prestigio, per raccogliere fondi non a favore dei migranti, come sostiene Fecci, degli alluvionati di Lentigione. Sarebbe bello disputare la partita nel nuovo centro federale di Sorbolo che sarà inaugurato il 26 febbraio: potrebbe venire anche Fecci a vedere come stiamo gestendo i richiedenti asilo nel nostro paese».