Un'auto che ha sbandato, è uscita dalla carreggiata ed è volata nel fossato. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente che poco prima delle 11 ha avuto come teatro la provinciale vecchia di San Quirico di Trecasali. Due le persone a bordo della vettura, trasportate al Maggiore in condizioni di media gravità. La dinamica dell'incidente aveva fatto temere conseguenze ben più gravi e da Parma si era alzato in volo l'elisoccorso, poi fatto rientrare.