Fidenza, debutta il nuovo vicesindaco: è Valentino Raminzoni

“E’ con soddisfazione che accogliamo Valentino Raminzoni, fidentino del sasso, nella Giunta comunale, in qualità di Vicesindaco cui è stata affidata la delega all’Ambiente”.

Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il sindaco di Fidenza, Andrea Massari. Raminzoni prende il posto di Giancarlo Castellani, dimessosi a fine anno per poter seguire un nuovo percorso professionale. Il nuovo vicesindaco è nato a Fidenza dove vive insieme alla moglie e dove da qualche anno presta servizio come volontario nella Pubblica Assistenza. Laureatosi in ingegneria chimica, ha intrapreso una lunga carriera professionale nel settore privato. Questo è il suo primo incarico da amministratore pubblico.

“Valentino è stato fin da subito parte della nostra squadra, prima partecipando alla definizione del programma e poi candidandosi – ha ricordato il Sindaco –. Un punto di riferimento moderato, un cittadino attento alla sua Comunità".

“E’ un onore, davvero, poter prendere parte a questa esperienza amministrativa – ha commentato Raminzoni –. E’ un onore che sento doppiamente. Come cittadino di Fidenza, che ha visto in questi anni la nostra comunità fare grandi passi avanti, seguendo le direttrici dell’innovazione e della sostenibilità: sociale, economica, ambientale. E’ un onore perché in questo modo prosegue il mio impegno a favore di un progetto di governo che ho sostenuto fin dall’inizio e a cui da oggi posso dare un altro e nuovo contributo. La delega all’Ambiente che mi è stata affidata rappresenta un settore che ha reso e rende grande Fidenza, un esempio virtuoso costruito passo dopo passo dai fidentini col loro impegno e coordinato da amministratori che hanno saputo guardare lontano. Quando una città riesce a raggiungere l’80% nella raccolta differenziata superando ampiamente gli obiettivi fissati dalla Regione, oppure quando sulle bonifiche ambientali si da vita ad un’esperienza sostenuta anche dalla Commissione europea e tra le più avanzate d’Italia, credo che sia evidente a tutti che a Fidenza l’Ambiente è sentito come un elemento che sa costruire futuro e speranza”.

Alla conferenza stampa era presente anche l’ex Vicesindaco Giancarlo Castellani. “Conosco da tanto tempo Valentino, so che è una persona scrupolosa e apprezzo la sua preparazione”.