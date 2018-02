La neve pronta a farsi rivedere anche in pianura

Neve in Emilia-Romagna, probabilmente anche in pianura. Le prevede la protezione civile regionale che ha emesso un’allerta 'gialla" dalla mezzanotte per 24 ore, con esclusione della zona costiera.

Nevicate deboli, a tratti moderate, interesseranno la regione fino a quote collinari e con alta probabilità anche le pianure centro-occidentali. C'è incertezza sui quantitativi: la stima più cautelativa prevede un massimo di 15 centimetri, più probabile sulla pianura centrale. Fenomeni di acqua mista a neve si prevedono nelle zone vicine al Ferrarese e Ravennate. Nel corso della serata si intensificheranno i venti da nord-est sulle coste, con aumento del moto ondoso.

Le previsioni per il parmense, comune per comune