L'allarme è arrivato poco prima delle 15: una persona - pare una donna - finita giù dal ponte sul Ceno in località Raffi, a Bardi, e in gravi condizioni. Sul posto sono stati inviati l'elisoccorso del 118 decollato dal Maggiore e quello del Soccorso Alpino che si è alzato in volo da Pavullo, oltre a un'ambulanza della Croce Rossa di Bedonia.