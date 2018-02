"Nei prossimi giorni in corrispondenza dell'attraversamento semaforico di via Mantova verrà installato un rilevatore di infrazioni semaforiche": ad annunciarlo è il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari, che dichiara l'obbiettivo. Ossia, quello di "di pizzicare i sempre più frequenti distratti o prepotenti autisti che non rispettano una delle più importanti norme del codice della strada".

"Gli stolti direbbero che lo facciamo per fare cassa...dimenticando che con la sicurezza e in particolare quella di quell'incrocio...non si scherza!", aggiunge il primo cittadino.

La verità la diranno i numeri: quelli, ad esempio, del primo mese di rilevazioni. E c'è da aspettarsi - basandosi sulle segnalazioni arrivate nel tempo anche dai lettori - che saranno numeri consistenti.