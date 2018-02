Restauri di monumenti e controlli antisismici: 3,8 milioni per Parma, Colorno, Busseto, Soragna, Coltaro, Fontanelle e Zibello

Il comitato tecnico scientifico del ministero della Cultura (Mibact) ha approvato un piano di investimenti di quasi 600 milioni di euro (per la precisione 597.058.875 milioni) sul patrimonio culturale italiano. Fondi immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia, che comprendono il più importante piano antisismico finora finanziato sul patrimonio museale statale, una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio.

Ci sono finanziamenti anche per interventi sul patrimonio culturale del Parmense: fra gli altri, la casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole, la Reggia e la chiesa di San Liborio a Colorno, la chiesa di SS. Nome di Maria a Madonna Prati. In totale sono previsti interventi per 3 milioni e 880mila euro a Parma e provincia.

Nella tabella, gli interventi finanziati in provincia di Parma







Il piano, che attinge al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio 2017, risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori. “Le risorse stanziate oggi – dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini – segnano un importante traguardo con il primo, grande piano di prevenzione del rischio sismico per i musei statali e la messa in sicurezza del patrimonio culturale nazionale”.