Ancora neve nel Parmense: disagi limitati in autostrada, stasera stop ai mezzi pesanti

Ha ripreso a nevicare debolmente dalle prime ore del mattino in Emilia, dove non si registrano problemi di viabilità autostradale.

In A1 c'è nevischio tra Fiorenzuola, Parma e Terre di Canossa-Campegine. Segnalata neve in Autocisa fra l'interconnessione con l'A1 e Pontremoli. Nel tratto Berceto-Pontremoli si può trovare anche nebbia a banchi.

Dalle 22 di oggi, sulla via Emilia e in A1 stop alla circolazione dei mezzi pesanti: lo ha deciso la prefettura

Chi viaggia in A1 questa mattina, inoltre, può trovare rallentamenti dovuti a lavori in corso: il personale di Autostrade infatti sta facendo "interventi urgenti di ripristino della pavimentazione" fra il bivio A1-A22 e Reggio Emilia e nell'area di Bologna.

In diversi tratti di strade e autostrade (anche a Parma) sono segnalate infatti criticità legate alle buche nell’asfalto provocate dal maltempo, con molti automobilisti che hanno avuto gomme e cerchioni danneggiati.



Dalle 22 a Bologna, Modena, Ravenna e Ferrara ordinanze prefettizie prorogano lo stop tutte le strade ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, per precauzione.

In alcune zone dell’Appennino la neve ha superato il metro e alcuni Comuni, ad esempio in Valmarecchia, nel Riminese e nel Parmense, hanno deciso di chiudere le scuole per domani (scuole chiuse a Berceto).

In Romagna si segnalano smottamenti e allagamenti, per ora limitati, come a Viserba, e canali con molta acqua. Anche qui, soprattutto nel Ravennate, ci sono strade deteriorate e i problemi riguardano anche la E45. In un cimitero dell’Imolese è caduto un cedro ultracentenario, senza danni alle persone.

La foto di un lettore: nevicata a Panocchia



