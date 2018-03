Strade percorribili in provincia (previsto peggioramento). Treni: piano neve attivo anche venerdì. Problemi in a15

Viabilità

Anche alle 17 di oggi pomeriggio strade provinciali tutte percorribili: ad annunciarlo, con un comunicato, la Provincia di Parma che, però, prevede anche un peggioramento, soprattutto delle strade di montagna di valico, dove si sta formando il vetroghiaccio. In azione tutti i mezzi spazzaneve e spargisale. La Provincia di Parma - Servizio Viabilità conferma la situazione della mattinata: anche oggi pomeriggio alle 17 tutte le strade provinciali sono percorribili, compresi i passi, che sono tuttora aperti. Sono ancora in azione sulle strade provinciali tutti i mezzi spazzaneve e spargisale delle ditte incaricate in base al Piano neve provinciale. Inoltre, in esito alla riunione in Prefettura di oggi pomeriggio, si sta provvedendo a rafforzare i servizi di spazzamento sulle strade provinciali 523R del Colle di Cento Croci ed Sp 19 del Manubiola, perché i mezzi pesanti vengono fatti uscire obbligatoriamente dall’Autocamnionale della Cisa a Borgotaro. Si ricorda che sta ancora nevicando e, a causa delle basse temperature, vi sono strade provinciali che presentano tratti bianchi. Si prevede però un peggioramento della situazione nella notte, soprattutto delle strade di montagna di valico, dove si sta formando il vetroghiaccio.

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità rinnova l’invito a guidare con prudenza, con gomme da neve, o catene dove occorre.

Parma-La Spezia, chiuso il tratto (entrambe le direzioni) tra Pontremoli e il nodo A12 (attorno alle 20:30)

Parma-La Spezia, chiuso il tratto tra gli svincoli di Pontremoli e Nodo A12 (Santo Stefano Magra) in entrambe le direzioni causa pioggia gelata. Mezzi spargisale e spartineve in movimento, oltre ai mezzi per la ripulitura del manto stradale.

Intanto Anas segnala che, a causa degli incolonnamenti di tir al casello di Impruneta dell’A1, il traffico sull'Autopalio, ovvero il raccordo autostradale Siena-Firenze è temporaneamente bloccato in corrispondenza del km 56,360. «Sul posto - spiega Anas - sono presenti le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e le attività di coordinamento per lo stoccaggio e il filtraggio dei mezzi pesanti in base all’ordinanza prefettizia attualmente in vigore che dispone il divieto di accesso sulla tratta autostradale dei veicoli pesanti, causa condizioni meteo avverse»

Treni: Piano neve attivo anche domani in Emilia Romagna. Previsto un incremento delle corse garantite

A seguito dell’Allerta Arancione per ghiaccio e pioggia che gela in tutta la regione, emessa oggi dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna e valida dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani venerdì 2 marzo, Rete Ferroviaria Italiana manterrà attivo il proprio Piano neve e gelo. La riprogrammazione del servizio in Emilia Romagna per la giornata di domani prevede, in relazione all’effettiva intensità del preannunciato fenomeno di gelicidio, un incremento fino all’80% delle corse regionali. Nella giornata di oggi ha circolato complessivamente il 60% dei treni regionali (+ 10% rispetto a quanto preventivato ieri). In particolare domani saranno reintrodotte corse fra Bologna e Milano, Bologna e Marzabotto, Bologna e San Benedetto Val di Sambro, Bologna e Ferrara, Modena e Carpi e fra Castelbolognese e Rimini. L’elenco completo dei servizi garantiti sarà disponibile su trenitalia.com.

Per quanto riguarda l’Alta velocità, confermato il 100% dei collegamenti.

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it.