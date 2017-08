Parma d'estate 2017

PARMA D’ESTATE SITO 2017

ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO MARTANI, aperto tutto Agosto. Continuano i saldi d'estate con sconti dal 30 al 70% su tutte le collezioni Uomo-Donna. Giorno di chiusura giovedì pomeriggio. Colorno - P.zza Garibaldi, 13 - Tel. 0521.815594

APPARECCHI ACUSTICI

AUDIOMEDICA Strada Repubblica, 49 (ingresso B.go Collegio Maria Luigia) Parma Tel. 0521.207097. Assistenza, riparazioni e applicazione apparecchi acustici delle migliori marche, anche a domicilio. Pile, prova gratuita, convenzionato ASL/INAIL. Agosto aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Sabato e giovedì solo mattina. Chiuso dal 14 al 20 agosto. www.audiomedica.it info@audiomedica.it

ASSISTENZA, VENDITA, NOLEGGIO

L.I.R.A. SRL Registratori di Cassa San Pancrazio - (PR). Tel. 0521.671741 Cell. 335 8280569 www.liranet.it Assistenza, vendita e noleggio di registratori di cassa, bilance, etichettatrici. Soluzioni gestionali innovative per negozi, hotel, ristoranti, bar, pizzerie.

AUTO – AUTOFFICINE – CONCESSIONARIE

AUTOPARMA CARROZZERIA srl Via Cufra 15/A (Lat. Via Spezia) Parma Tel. 0521.983708 – 338.5762993 carr.autoparma@libero.it www.carrozzeriautoparma.com Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli auto. Ritiro e consegna auto a domicilio. Servizio riparazioni rapide. Igienizzazione interno auto. Sostituzione cristalli. Restauro auto d'epoca. Installazione pellicole vetri oscurati e sensori di parcheggio. Riparazione grandine con levabolle. Ricarica clima. Assistenza legale. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie Assicurazioni Ania. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con BMW, Range Rover, Hyundai, Nissan, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, Audi e Volkswagen. Ragazzini L. e tutto lo staff della carrozzeria Autoparma augura buone vacanze a tutti!

DAVIGHI F.LLI SRL – concessionaria Peugeot per Parma e provincia– aperti tutto il mese di agosto nelle due sedi Via Reggio 31/a e Via Emilia Ovest, 105 per vendita auto nuove ed usate, magazzino ricambi ufficiali Peugeot ed officina per riparazioni auto - Tel. 0521.773604



AUTORICAMBI - ACCESSORI

PIZZOLA AUTORICAMBI SRL Via Gialdi 1 - Fidenza (PR). Tel. 0524.522355-524371. Ricambi meccanici ed elettrici per auto nazionali, estere, fuoristrada, veicoli commerciali, autocarri leggeri, trattori: batterie, lubrificanti, filtri, marmitte, dischi e pastiglie e freni, ecc. Accessori auto: portapacchi - portabici - bauli da tetto - copri auto - fodere - ecc. Articoli tecnici per industria, artigianato, agricoltura: catene, cinghie, cuscinetti, paraoli ecc. Aperto tutto l'anno dal lunedì al sabato pomeriggio compreso. Aperto tutto agosto.

COLORIFICI

COLORIFICIO MARCHESI - MARCHESI BELLE ARTI. Storici colorifici di Parma, dalle tempere più tradizionali ai modernissimi decorativi che valorizzano le pareti. Con i suoi negozi da 50 anni rappresenta un punto di riferimento nel cuore della città. Parma Viale Dei Mille, 88 Parma - Tel.0521/290562, Via Rasori 1/C - Tutto per le belle arti e il restauro Tel.0521/941061.Aperto tutto agosto.

DENTISTI

CATALDI DOTT. GIUSEPPE implantologia e protesi. Lo studio è attrezzato per potere effettuare anche visite e terapie domiciliari per persone anziane o disabili che non intendano muoversi da casa o da strutture ospedaliere o case di riposo; è garantito l'accesso a persone con handicap motori grazie all'assenza di barriere architettoniche. Il Dott. Cataldi riceve su appuntamento telefonico nello studio di Parma strada G. Garibaldi 63 Tel. 0521.232998 Cell. 3358189190 e in quello di Brescello (RE) via S. Ottone 1 Tel. 0522.962193. Convenzionato Casagit, Unisalute, Fasdac, Previmedical, Blue Assistance, Campa. Aperto fino al 25 agosto.

CLINICA DENTALE MIRÒ – La clinica dentale Mirò, sita a Parma, in Strada Abbeveratoia 67C, è aperta durante tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 09.00 alle 19.00, e il sabato dalle 09.00 alle 13.00. Nei centri Mirò, grazie alla presenza di specialisti in ogni branca odontoiatrica, è possibile intercettare e curare qualsiasi genere di patologia dentale tramite un’attenta profilassi e trattamenti mirati. La prima visita è senza impegno.



ELETTRAUTO E OFFICINA

MAZZERA G. – Parma - Via Savani, 42 - Tel. 0521.986503 elettrauto.mazzera@libero.it Elettrauto e officina con servizio di emergenza. Orari: dalle 6 alle 20. Festivi: dalle 6 alle 13. Pagamenti anche con bancomat. "Anche in agosto Mazzera c'è, come a Natale e Pasqua". Soccorso stradale. Biciclette elettriche di cortesia in uso gratuito. Tagliandi e cariche condizionatori per auto. Nuovo centro distribuzione batterie per auto, moto e camper. Le nostre batterie per auto hanno 2 anni di garanzia, che comprende l'intervento gratuito a casa con sostituzione batteria.

ESTETISTE

BETTY BOOP ESTETICA DI CITRO NATASCIA – Via Emilia Ovest 61 Parma – Tel. 0521.293740 Centro specializzato in depilazione con cera alla brasiliana, senza strisce, indolore, riduce i peli incarniti e dura più a lungo. Centro certificato semipermanente Shellac per mani e piedi. Pressomassaggio, trattamenti viso e corpo personalizzati per ogni problematica ed inestetismo. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 20.00 orario continuato.



IPANEMA SOL CENTRO ESTETICO E BENESSERE Il nostro è un luogo raffinato dove ritrovare il benessere fisico e mentale, grazie alla professionalità dello staff e l'avanguardia degli strumenti utilizzati nel campo dei servizi estetici. L'obbiettivo del centro è offrirvi i migliori trattamenti al miglior prezzo. Promozione Estate: massaggi: rilassanti, decontratturanti, anti stress, cervicale con kit monouso "doccia" 1 ora € 60 Viso: pulizia viso € 40, trattamento acido € 50 Depilazione uomo e donna: gamba intera + inguine € 25, mezza gamba + inguine € 18, sopracciglia + baffetti + ascelle € 12, petto + pancia + schiena € 40. Pedicure e manicure: estetico € 30, paraffina mani e piedi € 15, pedicure curativo € 25. Aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,00 (zona Stadio Tardini Parma) Per appuntamento Tel. 371.3888100

ERBORISTERIE

L'ORTO DEI SEMPLICI: Parma: Borgo del Parmigianino 9/a, Tel. 0521.230108 e Strada della Repubblica, 73/a, Tel. 0521.236542. Orario mese di agosto: 9,00-13,00. Erbe officinali, estratti fitoterapici, aromaterapia, fiori di Bach, integratori naturali, fitocosmesi ecologica, alimenti biologici anche per intolleranze alimentari, prodotti Weleda, e Wala Dr. Hauschka. Consulenze erboristiche personalizzate. Contatto Facebook: l'orto dei semplici.

FARMACIE

FARMACIA CASSITTO Largo Ferruccio Parri 41/g (laterale di via Sidoli) - Parma - Tel. 0521 494726. Omeopatia, omeotossicologia, fitoterapia, fiori di bach, test intolleranze alimentari, analisi lipidomica di membrana cellulare, holter pressorio, autoanalisi sangue, veterinaria, preparazioni galeniche, prenotazioni cup, misurazione gratuita pressione sanguigna. - ampio parcheggio - orari: da lunedì a venerdì 8,30-13,00 / 15,30-19,30 - sabato 8.30-12,30 - www.farmaciacassitto.com



GIOCATTOLI - ARTICOLI SCUOLA

TOYLAND SRL Via Lanfranco, 4 Parma. Tel. 0521.986974 – 986859. Dillo a tutti…da noi puoi pescare un mare di super offerte, tutto per la scuola, giocattoli, regali e articoli estivi con sconti e prezzi davvero particolari per tutto il mese. Aperto tutto Agosto. Per acquisti on-line www.toylandstore.it

MACELLERIA

MACELLERIA TABERNA EQUINA - Via Trieste 75 Parma. Tel. 0521.775015. Dal 1995 seguiamo la tradizione allineati alle tendenze e all'innovazione, la nostra stuzzicheria non propone solo carne, ma offre piatti abbinati a prodotti ricercati e naturali del territorio. Offriamo servizio e consegne per la ristorazione e su richiesta servizio di catering per privati. Potete venire ad assaporare i nostri piatti per tutto il mese di Agosto. Seguici su Facebook.

POLIAMBULATORI

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI CENTRO DIAGNOSTICO EUROPEO: Orari e chiusure del Poliambulatorio durante il mese di Agosto. Poliambulatorio: Lunedì - Venerdì dalle 07:30 alle 19:00 Sabato 05 e 19 dalle 07:30 alle 13:30 Sabato 26 dalle 07:30 alle 14:30 Nei giorni 16 - 17 e 18 dalle 07:30 alle 16:00 Chiuso il 12 e il 14. Laboratorio Analisi: Lunedì - Venerdì dalle 07:30 alle 12:30 Ogni sabato chiuso Nei giorni 16 - 17 e 18 dalle 07:30 alle 09:30 Chiuso il 12 e il 14. Per informazioni e prenotazioni Tel. 0521.2981 Poliambulatorio Dalla Rosa Prati - Centro Diagnostico Europeo - Laboratorio Analisi Via Emilia Ovest 12 Località Crocetta, Parma www.poliambulatoriodallarosaprati.it



TERMOIDRAULICA

FELICI CASA PIÙ Via Emilia Est 84/A (Arco San Lazzaro). Tel. 0521.484573 Cell. 328.5331599. Ristrutturazioni bagni e cucine chiavi in mano, sostituzione vasche, messa a norma impianti a gas, sostituzione caldaie e scaldabagni. Pronto intervento idraulico senza pagare la chiamata.

PER LE VOSTRE SERATE:

RISTORANTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORALE GIUSEPPE VERDI V.lo Asdente 9 – Parma Tel. 0521.237912- 0521.208291 Corale.verdi-sante@libero.it Nel verde della pergola della Corale Verdi all'interno del Parco Ducale vi aspettiamo tutte le sere per una cena con piatti tipici parmigiani: per esempio salumi con torta fritta, tortelli, secondi di carne alla griglia, dolci della casa. Tutti i giovedì sera commedie dialettali e cena con menù alla carta. E' gradita la prenotazione. Aperto tutto il mese di agosto. Chiuso il lunedì.

ATMOSFERA – RISTORANTE GRECO. B.go San Biagio 6/E Parma. Tel. 0521.287982. Cell. 3205393476. e-mail: atmosfera.trattoriagreca.parma@gmail.com In centro storico, accanto al Duomo e al Battistero, in uno dei palazzi più antichi della città, vi aspettano le specialità tipiche della tradizione Ellenica ma anche le tipicità parmigiane. Gestione greca, con cuoca greca e parmigiana. Aperti tutto il mese di agosto. Chiuso il lunedì. Seguici su facebook.

L'OCA NERA 2 - nuova location in Via Turchi 4/b - Parma - Cucina tipica parmigiana e pesce. Giorno di chiusura lunedì. Aperto anche a pranzo con possibilità di menù fisso. Per info e prenotazioni: Tel. 0521.1470341 oppure 347.1736904

MASTICABRODO TRATTORIA - Strada Provinciale per Torrechiara, 45 - Pilastro di Langhirano - Tel. 0521.639110 trattoria@masticabrodo.com A 15 minuti da Parma direzione Langhirano, trattoria tipica cucina parmigiana con piatti della tradizione e non. Vi accoglie nelle sale climatizzate o nella veranda estiva. Spazio bimbi in giardino. Parcheggio privato. Sempre aperti dal 9 al 31 agosto (esclusi 20-21-27-28 agosto). È gradita la prenotazione.

RISTORANTE GALLO D'ORO Borgo della Salina, 3 - Parma. Aperto tutti i giorni pranzo e cena. Per mangiare all'aperto e nelle sale climatizzate a due passi da Piazza Garibaldi. È gradita la prenotazione. Tel. 0521 208846

RISTORANTE LA FORCHETTA Borgo S. Biagio 6/D- Parma. Tel. 0521.208812 Cell.320.2580692 info@laforchettaparma.it In centro storico vi attendiamo in uno dei palazzi più belli e antichi della città, a pochi metri dal Duomo e dal Battistero. La gestione è famigliare e proponiamo sia i migliori piatti della cucina parmigiana che piatti di pesce accompagnati da ottimi vini. Il pane e la pasta sono fatti in casa come una volta e facciamo particolare attenzione nella scelta di tutti gli ingredienti. Siamo chiusi dal 15 al 29 agosto. Chiusura settimanale: martedì.



TRATTORIA CORRIERI Via Conservatorio, 1 Parma - Tel. 0521.234426. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena tutto il mese. Vi aspettiamo nel nostro giardino e nelle sale climatizzate per assaporare la cucina tipica parmigiana.

RISTORANTI-PIZZERIE

AL FORNELLO PIZZERIA – Ristorante- Via Meucci, 6 Parma- Tel. 0521.984984- A poca distanza dal centro di Parma con un ampio e piacevole giardino annesso ad una splendida villa del '700. Griglia a vista, carni selezionate e pesce fresco. Ricchissimo buffet di antipasti e verdure. Salette interne con aria condizionata. Grandi spazi per i Vostri bambini e comodo parcheggio privato. Siamo aperti tutto Agosto compreso ferragosto. Chiuso il mercoledì.

AL PARCO Ristorante Pizzeria - Parma - Via Traversetolo 349/A Tel. 0521.643108 cell. 335.8004119 (www.alparcodimarano.com) Cucina tipica parmigiana. Specialità: torta fritta e salumi, primi piatti tradizionali e non, favolosi risotti, carne alla griglia. Ricco menù di pizze con i migliori ingredienti e ad alta digeribilità (72 ore di lievitazione), ricche di condimenti freschi e naturali. Buona musica nella discoteca all'aperto. Parco giochi per i bambini. Ampio parcheggio. Giorno di chiusura lunedì. Aperto tutte le sere: sabato, domenica e festivi anche a pranzo. Il 15 agosto aperto anche a mezzogiorno. Ballo e musica anche per il 15 agosto.

IL NODO – Ristorante – Pizzeria – Via Fainardi – Parma – Tel. 0521.290451 Ampio spazio all'aperto dove potrete gustare specialità di pesce, ottime pizze, piatti tipici parmigiani e della cucina mediterranea. Aperto tutto agosto. il lunedì sempre aperto.

LA BRACE RISTORANTE PIZZERIA Via Abbeveratoia, 55 – chiuso il lunedì. Tel. 0521.981255 Venite a gustare nella veranda estiva i nostri piatti di pesce fresco. Ottime fiorentine, grigliate di carne cotta sul carbone vegetale e di pesce. Da non perdere il bellissimo buffet di verdure e di insalate di mare. Inoltre troverete i nostri magnifici primi piatti e pizze di tutti i tipi. Aperto anche a Ferragosto.