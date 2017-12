L'agenda delle feste di Natale

ABBIGLIAMENTO ACCESSORI MOTO E BICI

MOTOSHOP- YAMAHA- HAIBIKE. Venite a scoprire le nostre Promozioni di Fine Anno!!! Vi offriamo tantissime Idee Regalo a prezzi scontati: abbigliamento, caschi e accessori moto: Yamaha/Dainese, Yamaha/Spidi, Yamaha/Ixon Faster Sons, Team Motocross e MotoGp Rossi / Vinales. Abbigliamento, caschi e accessori bici: XLC, Gist, Dmt, Alpina, Limar, Bike Parts. Nuova gamma moto e scooter Yamaha con 5 anni di Garanzia e bici a pedalata assistita Haibike con motori Yamaha e Bosch. Dicembre aperti : Giovedì 8, le Domeniche 10/17/24. Gennaio aperti: Sabato 6 e Domenica 7. Siamo a Parma in Via Sonnino 39/A www.motoshopyamaha.com

APPARECCHI ACUSTICI

AUDIOMEDICA - Str.da Repubblica,49 – Parma- ingresso B.go Collegio Maria Luigia Tel.0521.207097 mail: info@audiomedica.it - sito: www.audiomedica.it Il centro è aperto tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore19,00. Sabato solo al mattino. Durante le festività Natalizie rimarrà chiuso solamente sabato 7 gennaio. Nel centro è possibile effettuare un controllo dell’udito gratuito, ottenere informazioni su qualsiasi soluzione audiologica, provare senza impegno e senza spesa qualsiasi soluzione, ottenere gli apparecchi dall’ASL e INAIL gratuitamente, avere assistenza e riparazioni di qualsiasi marca di apparecchi, certificati per patente, pile ecc. Tutti questi servizi si possono richiedere anche a domicilio senza spesa alcuna. Per contatti tel: 0521207097 o mail: info@audiomedica.it o sito: www.audiomedica.it

AUTOSCUOLA

AUTOSCUOLA PILOTA Affidatevi all’esperienza e competenza dell’Autoscuola Pilota, acquisirete in breve tempo una preparazione sicura ed efficace per la guida di ogni veicolo e per rinnovi di ogni patente.

L’Autoscuola è presente a Parma in Via Raffaello 9 e a Collecchio in via Garibaldi 5. Tel. 3292817890 www.autoscuolapilota.it

BIJOUX E ACCESSORI

PIPERJTA BIJOUX Laboratorio di produzione artigianale di bijoux ed accessori moda. Stile, creatività ma soprattutto passione. Un luogo dove trovare l’accessorio giusto per le vostre occasioni speciali. Via Robert Koch 8/A - Strada per Monticelli Terme - Pilastrello (PR) - Tel. 0521/394506.

Orari di apertura Dicembre: dal Lunedì al Sabato 9.00-12.30 e 15.00-19.00 Domenica 15.00-19.00. Ad eccezione di venerdì 8/12 aperto solo pomeriggio e domenica 24/12 aperto solo mattino.

CALDAIE, PELLET E STUFE

CONTI ASSISTENZA TECNICA Vendita, istallazioni e assistenza di caldaie, stufe pellet, climatizzatori e depuratori delle principali marche Baxi, Unical, Immergas, Edilkamin, Emmeti. Nuovo showroom a San Secondo via 1° Maggio 42 Centro Commerciale Conad. Sostituzione caldaie e stufe a pellet da € 65, 00 mensili con finanziamento.

Aperto tutti i giorni Feriali 8,00-12,00 e 14,00-18,30 Prefestivi 8,00-11,30. Tel. 0524.599268 - 0521.87229 - 0524.81177 cell. 348.4051166. www.contiassistenza.it

CARROZZERIE

AUTOPARMA CARROZZERIA srl Via Cufra 15/A (Lat. Via Spezia) Parma Tel. 0521.983708 – 338.5762993 carr.autoparma@libero.it www.carrozzeriautoparma.com Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli auto. Ritiro e consegna auto a domicilio. Servizio riparazioni rapide. Igienizzazione interno auto. Sostituzione cristalli. Restauro auto d’epoca. Installazione pellicole vetri oscurati e sensori di parcheggio. Riparazione grandine con levabolle. Ricarica clima. Assistenza legale. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie Assicurazioni Ania. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con Volvo e Mitsubishi, Mercedes Benz, Hyndai, Renault e Nissan e tutti gli altri marchi di autovetture. Lo staff della carrozzeria Autoparma augura Buon Natale e un Felice Anno Nuovo a tutti!

CENTRO ESTETICO

SOLE D’ORIENTE ESTETICA E SOLE. Via Vietta 2/b - galleria Conad - San Pancrazio - Parma. Epilazione laser permanente, lettini e docce abbronzanti, trattamenti viso e corpo personalizzati con prodotti Diego Dalla Palma, ricostruzione unghie e smalto semipermanente.

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 20, venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18. Chiuso 24-25-26 e 31 dicembre 1-2-3 gennaio.

COMPRO ORO

L’OUTLET DEL COMPRO ORO: Compera e vendita di gioielli, orologi e brillanti. Vi aspettiamo in via Emilia 11 a Pontetaro (PR) per una valutazione gratuita di oro, argento e preziosi. Il Natale è alle porte, perché non scegliere da noi i Vostri regali? In negozio troverete una vasta scelta di gioielli, pezzi unici a prezzi imbattibili!! Passate a trovarci, siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

ENOTECHE – BAR

PURPLE GRAPE WINE & COFFEE SHOP Via A. Gramsci 4/a - Parma – Tel. 0521.982932 Locale accogliente a due passi da P.le S. Croce!!! Potrete far decollare la vostra giornata soddisfando il vostro palato con ottime colazioni, pranzetti veloci e aperitivi. Vino sfuso veneto, selezione di vini naturali e distillati. Degustazioni ed musica live/dj set nel mese di dicembre. Aperto anche la domenica.

Grande aperitivo della vigilia di Natale fino alle 19:30!! Puoi seguire gli eventi sulla pagina fb Chiuso il 25 e 26 dicembre.

FOTOGRAFIA

FOTO ELITE Via Emilia Est, 82 (Arco S.Lazzaro) Parma 0521 245357 info@fotoelite.it www.fotoelite.it Orario continuato 9:00-19:00 CANON Imaging Store e NIKON Specialist. Articoli fotografi ci e video, con vastissima disponibilità di accessori. Laboratorio con 300 modelli di calendari e decine di idee regalo e fotogadget da personalizzare con le tue foto più belle. Fototessere immediate per tutti i tipi di documenti. Corsi di Fotografi a, fotoritocco, montaggio video.

GASTRONOMIE E ALIMENTARI

D.O.I. Di Origine Italiana - Specialità Alimentari Via Viotti, 13/F Parma Si confezionano Cesti Natalizi e Pacchi Regalo personalizzati per le Vostre Festività a Km 0 ! Per questo Natale, pensa buono, pensa D.O.I ! Per info e-mail: diorigineitaliana@gmail.com phone: 3384453166

DOLCEPASTA CAVALLO - Via Baracca, 3 - Fidenza Tel. 0524.85038 Produzione e vendita diretta prodotti artigianali come: tortelli d’erbetta, di zucca, ai funghi, gnocchi di patate fresche, lasagne. Specialità cappelletti. Dolci caserecci. È gradita la prenotazione. Aperti tutti i giovedì, venerdì e sabato. Apertura straordinaria domenica 24 e 31 dicembre.

LA BECCHERIA - Macelleria con gastronomia. Aperti da lunedì a sabato 8.30 - 13.30 / 16,00 – 20,00, domenica 9,00 – 13,00. Fantastici bolliti con il bue bianco piemontese. 8 dicembre compleanno negozio Via Emilia anolini nostra produzione € 21.90 kg. Chiusi 25 e 26 dicembre. Tel. 0521.490104 emilia.labeccheria@gmail.com

PALESTRE

CENTRO FIGURELLA COLLECCHIO. Analisi della figura più 5 sedute prova/omaggio! Risultati garantiti dalla prima seduta! Viale Saragat, 37 Collecchio Tel. 0521 302527 - www.figurella.it Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20 - venerdì dalle 10 alle 14.

POLLERIA ROSTICCERIA

POLLERIA ROSTICCERIA OTELLO. Nel cuore di Parma, da oltre 30 anni, in P.za Ghiaia 49/B, sotto la scala di via Mazzini puoi trovare specialità di carne e piatti pronti. Dal lunedì al Sabato dalle 7.00 alle 13.30 Dicembre sempre aperto! Vi aspettiamo. Prenotate le nostre specialità al 348.7921666. Polleria Rosticceria Otello, da sempre serviamo Parma.

REGALI

ASSOCIAZIONE IL FILODIJUTA: “Emporio di Natale Solidale” in Piazza Salvarani 25/A a Baganzola. Tutti i giorni fino al 7 gennaio, orario: 9,00-12,30 e 15,00-19,30. Per i vostri regali di Natale solidali: ricami, biancheria per la casa, corredi bagno, tessuti indiani, oggettistica coloniale inglese, artigianato bengalese, decorazioni di Natale, idee regalo solidali, ceramiche e porcellane, servizi da tè e caffè, saponi naturali, prodotti biologici equosolidali. 8-9-10-22-23 dicembre: strudel del Trentino! Venite a trovarci per conoscere meglio i nostri progetti!

RISTORANTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORALE GIUSEPPE VERDI – RISTORANTE V.lo Asdente 9 Parma Tel. 0521.237912 - 0521.208291 santeelucianasnc@libero.it Cucina tipica parmigiana. Venite a provare le nostre specialità: salumi nostrani e torta fritta, cappelletti e pasta fresca, carrello dei bolliti e dolci fatti in casa. Vi aspettiamo per festeggiare il Pranzo di Natale in un’atmosfera familiare, mentre il Veglione di Capodanno lo passerete in allegria con la cantante Michela Tedeschi. Aperto il primo di gennaio. È richiesta la prenotazione. Auguriamo a tutti Buone Feste!

I DU MATT TRATTORIA - Via San Leonardo 75 – Parma - Tel. 0521.251407 www.idumatt.it Nella nuova location di via San Leonardo 75, a pochi minuti dal centro città e dal casello dell’autostrada, la Trattoria I Du Matt resterà aperta per le tutte le feste di Natale e Capodanno. Tra le ricette della tradizione parmigiana, firmate dallo chef Mariano Chiarelli e i vini scelti dalla sommelier Maura Gigatti, si potrà riscoprire il piacere dello stare insieme in un ambiente moderno ed elegante, dove qualità e cordialità sono gli ingredienti principali. Come sempre si pranza e si cena con i piatti del menu alla carta, da abbinare a un’ampia proposta di etichette di vini autoctoni e grandi maison. Dai salumi artigianali selezionati dai titolari, passando per le paste ripiene e i secondi di carne, fino ai ricchi dolci, a I Du Matt si degusta il sapore autentico del nostro territorio. Senza dimenticare le sorprese a base di pesce.

MASTICABRODO TRATTORIA - Strada Provinciale per Torrechiara, 45 Pilastro di Langhirano - Tel. 0521.639110 trattoria@masticabrodo.com A 15 minuti da Parma direzione Langhirano, trattoria tipica cucina parmigiana con piatti della tradizione e non. Veranda riscaldata. Prenota la tua cena aziendale o di auguri. Parcheggio privato. Aperto tutti i giorni fino al 1 gennaio. Chiuso il 24 e 25 dicembre. Il 31 dicembre cenone di fine anno senza menù fisso. È gradita la prenotazione. Auguri di Buone Feste!

RISTORANTE GIAPPONESE FUJI, aperto tutte le feste, propone cucina asiatica (giapponese, cinese, thailandese). Novità sushi con riso venere. Piatti anche da asporto con consegne a domicilio. Birra giapponese in omaggio per una spesa di 30 euro. Menu no limits pranzo 11,90, cena 19,90 escluse bevande e dolci. Chiuso lunedì mezzogiorno. Orari 12.15 e 19.24. Viale dei Mille,18 Parma - Telefono 0521.254511

TRATTORIA IL BELO Via Castellaro, 3 - Sala Baganza (Pr) - Tel. 0521.833772. Vi aspettiamo per le feste! Menù alla carta con cucina tipica parmigiana: salume misto, sottoli della casa, torta fritta. Oltre ai nostri tortelli tradizionali e genuini, potrete gustare anche i più deliziosi tortelli di castagna! Anolini in brodo di cappone, tagliolini al tartufo. Ottima la punta al forno, con le patate. Sale private per cene aziendali o per le Vostre feste in famiglia o con gli amici. Chiuso il martedì. Cosa aspettate? ...Prenotate!

TRATTORIA L’INCONTRO DEI SAPORI “Quelli del pesce” - Via Fleming 20/e - Parma tel 0521.863716. L’unica trattoria a Parma in cui si possono assaporare specialità di pesce unite alla bontà della cucina napoletana, con accurata scelta delle materie prime, per creare piatti semplici e genuini. Vi aspettiamo per assaggiare i nostri paccheri allo scoglio, paccheri con baccalà, fritti misti, grigliate, catalana di crostacei, piatti di pesce crudo (abbattuto a -20° in loco), salsiccia e friarielli e tante altre proposte che vi faranno scoprire il piacere dei sapori intesi ed autentici, come “una volta”. Possibilità di menù fisso per gruppi (minimo 10 persone) a 35,00 euro vino incluso. Chiuso solo 24 e 25 dicembre

TRATTORIA SCARICA Via Martinella 192 Alberi (Pr) Tel 0521.648130 da 70 anni propone la sua specialità: salumi selezionati con torta fritta e piatti della tradizione parmigiana. “prenota la tua cena aziendale” Su prenotazione pasta fresca da asporto: tortelli e cappelletti per farvi festeggiare le Vs feste con i Ns. sapori. Chiuso solo il 24-25-21 dicembre e 1 gennaio. Aperti il 26 dicembre. www.trattoriascarica.it

RISTORANTI – PIZZERIE

AL FORNELLO RISTORANTE E PIZZERIA Via A. Meucci, 6 – Parma Tel. 0521 984 984. Tanto pesce fresco, ma anche accurata cucina del territorio e pizza superlativa. Siamo in via Fleming in una splendida villa del ‘700 con parcheggio privato in Via Meucci. Prenota la tua saletta per la cena degli auguri di Natale, disponibili menù completi e convenienti per gruppi e aziende. Chiusi dal 24 al 28 dicembre. Cena di fine anno. Un caro augurio di Buone Feste a tutti!

“AL PARCO” RISTORANTE PIZZERIA – Parma Via Traversetolo 349/A tel. 0521.643108 cell. 335.8004119 (www.alparcodimarano.com) Cucina tipica parmigiana. Specialità: torta fritta e salumi, primi piatti tradizionali e non, favolosi risotti, carne alla griglia. Ricco menù di pizze con i migliori ingredienti e ad alta digeribilità (72 ore di lievitazione) ricche di condimenti freschi e naturali. Adatto per cene aziendali, feste di compleanno, matrimoni e ricevimenti, e per ideare menù fatti su misura per questi eventi speciali. Buona musica. Parco giochi per i bambini. Ampio parcheggio. Giorni di chiusura lunedì e martedì. Aperto tutte le sere: domenica e festivi anche a pranzo. 31 Dicembre cenone di Capodanno potrete visionare il nostro menù e l’organizzazione della festa sul nostro sito o su facebook

“BRACE” RISTORANTE PIZZERIA Via Abbeveratoia 55 – Parma Tel. 0521.981255 La storica Pizzeria Ristorante “La Brace”, nell’augurarvi buone feste, accetta prenotazioni per pranzi e cene di auguri. Ampi menù anche a prezzi fi ssi. Chiuso il lunedì e il 24 e 25 dicembre. Si accettano prenotazioni per la serata di Capodanno con menù alla carta.

IL NODO RISTORANTE - PIZZERIA Via Fainardi, 2 - Parma - Tel. 0521.290451 Menù degustazione di pesce a 22€ a persona, compreso il coperto, bevande escluse. Paella al giovedì sera. Sempre aperto. Cene aziendali e cenone di Capodanno con musica dal vivo. È richiesta la prenotazione. Auguri di Buone Feste a tutti!

RISTORANTE AQUARIA Via la Spezia, 222, 43125 Parma PR Tel: 0521.994878 Caldo ristorante alle porte di Parma propone menù della tradizione parmigiana e ampio menù di pesce. Aperti tutti i giorni, in dicembre anche domenica sera. Perfetto per meeting e cene aziendali, con proposte “su misura”. Pause pranzo con menù di lavoro veloci ed economici o pranzi formali. Vigilia di Natale e San Silvestro aperti con menù alla carta.

TIMEOUT RISTORANTE E PIZZERIA via Antolini, 1 - Lemignano di Collecchio (PR). Tel. 0521.804503 ristorantetimeout.it seguici su facebook. Ampio e luminoso ristorante molto vicino alla città. Il Timeout si distingue per una cucina accurata e molto varia: piatti del territorio, ma anche prelibatezze di mare preparate in mille modi o addirittura crude…. pizza leggerissima, gustosa e digeribile. Offriamo menù di terra o di mare per i vostri auguri di Natale. Siamo specializzati nella cucina per celiaci e proponiamo un ricco menù per gli intolleranti al glutine e al lattosio oltre alla ormai famosa PizzaMi gluten free. Siamo aperti in dicembre. Cena di fine anno. Chiuso dal 24 al 28 dicembre. Un caro augurio di Buone Feste a tutta la nostra clientela.

SUPERMERCATI

PALADINI OTELLO SUPERMERCATI: Paladini Otello Supermercati, sempre aperti nel mese di dicembre, anche alla domenica (consultare gli orari di apertura e chiusura sul nostro sito (http://www.paladiniotello.com). Ci trovi nei supermercati di: Pontetaro, Ramiola, Pilastro, San Prospero, Corniano di Bibbiano e Langhirano. Visita il nostro sito www.paladiniotello.com

TERMOIDRAULICA

FELICI CASA PIU’ Via Emilia Est 84/A (Arco San Lazzaro). Tel. 0521/484573 Cell. 328.5331599 Ristrutturazioni bagni e cucine chiavi in mano, sostituzione vasche, messa a norma impianti a gas, sostituzione caldaie e scaldabagni. Pronto intervento idraulico senza pagare la chiamata.