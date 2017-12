Ritardi sistematici pagamenti p.a., Italia deferita a Corte Ue

BRUXELLES - La Commissione Ue ha deciso di portare l'Italia davanti alla Corte di giustizia europea per i "ritardi sistematici" dei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione. A tre anni dall'apertura della procedura d'infrazione e dopo un ulteriore avvertimento lo scorso febbraio, nonostante "gli sforzi fatti" la media dei tempi dei pagamenti resta secondo Bruxelles a "100 giorni" e "con picchi che possono essere nettamente superiori". Da qui la decisione della Commissione Ue di deferire l'Italia alla Corte. Secondo la direttiva Ue sui ritardi di pagamento le amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare le merci e i servizi acquistati entro 30 giorni o, in circostanze eccezionali, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La Commissione Juncker attribuisce una "grande importanza" al rispetto di questa normativa, e pertanto "persegue una rigorosa politica di applicazione" anche perché, sottolinea, "la puntualità dei pagamenti è particolarmente importante per le pmi che confidano in un flusso di cassa positivo per assicurare la propria gestione finanziaria, la propria competitività e, in molti casi, la propria sopravvivenza". Bruxelles "riconosce" quindi "gli sforzi compiuti dal governo italiano" in questi anni "per migliorare la situazione in seguito all'avvio della procedura di infrazione con lettera di costituzione in mora nel giugno 2014 e il successivo invio del parere motivato nel febbraio 2017". Ma, evidenzia Bruxelles, "a più di tre anni dall'avvio della procedura di infrazione le amministrazioni pubbliche italiane necessitano ancora in media di 100 giorni per saldare le loro fatture, con picchi che possono essere nettamente superiori". Era "inevitabile". L'Italia "ha fatto di tutto per non rispettare le regole. Anche nel 2013, quando Bruxelles ha concesso "la possibilità di sforare il Patto di stabilità per pagare i creditori della Pa, questa opportunità non è stata utilizzata". Così il presidente del Pe, Antonio Tajani, ha commentato il deferimento dell'Italia alla Corte Ue a distanza di quasi 5 anni da quando la Commissione varò la direttiva per sanare il fenomeno dei ritardi dei pagamenti. Ora, ha aggiunto "serve un rapido cambio di rotta".