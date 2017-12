Il forum ANSA Agri Ue su innovazione e sostenibilità in agricoltura

Innovazione e sostenibilità in agricoltura. Questi i temi al centro dell’intervista che ANSA realizzerà oggi alle 17 con l'esperto della Commissione europea Fabio Cossu, che si occupa quotidianamente dell'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione, la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura (EIP-AGRI) e, in particolare, di collegare "ricerca e pratica". L’appuntamento video, il quarto all’interno del progetto AgriUe che ANSA realizza con il contributo della Commissione europea, sarà trasmesso in diretta Facebook da Bruxelles. L'esperto risponderà in diretta alle domande che i nostri lettori possono già inviare con un commento in calce a questo articolo, sulla nostra pagina di Facebook, o ancora tramite un messaggio su Twitter, usando l’hashtag #AgriUe.