Aperto terzo bando Azioni urbane innovative Ue, vale 100 milioni

BRUXELLES - Si apre oggi il terzo bando per le Azioni urbane innovative europee (Uia) per le città dell'Ue, che vale fino a 100 milioni di euro. Adattamento al cambiamento climatico, miglioramento della qualità dell'aria, politiche abitative, lavoro e formazione sono i settori nei quali si articola il bando. Termine ultimo per l'invio delle candidature è il 30 marzo 2018 e nelle prossime settimane saranno organizzati una serie di seminari in tutti gli Stati Ue per incentivare e supportare le città interessate a partecipare all'iniziativa finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). "Il terzo bando delle Uia si focalizza su azioni urbane per il clima ed è un altro mattone nel muro dei nostri impegni e dei risultati nel quadro dell'Accordo di Parigi", ha dichiarato la commissaria Ue alla Politica regionale, Corina Cretu. Fra le vincitrici dei precedenti bandi Uia ci sono anche le italiane Bologna, Milano, Pozzuoli e Torino.