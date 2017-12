Catalogna: Rajoy, se necessario art.155 anche dopo elezioni

ROMA - Il premier spagnolo Mariano Rajoy non esclude di riattivare l'articolo 155 della Costituzione in Catalogna (il commissariamento della regione da parte del governo di Madrid), se si renderà necessario, anche dopo le elezioni regionali del 21 dicembre, convocate dopo il caos causato dalla dichiarazione unilaterale di indipendenza delle autorità di Barcellona. Lo riferiscono i media spagnoli. Intervenendo a un meeting elettorale del Partito popolare catalano, a Salou, vicino a Tarragona, Rajoy ha affermato: "L'art.155 ha smesso di essere un fantasma giuridico, ora tutti sanno cos'è, e tutti sanno cosa fare o non fare perché non venga attivato". La sua applicazione in Catalogna - che scade il giorno delle elezioni - "è stata eccezionale perché eccezionale era il caos provocato da alcuni governanti irresponsabili", ha quindi spiegato il premier.