Balcani: Ue, 2018 anno chiave per progressi irreversibili

BRUXELLES - Il 2018 sarà un anno chiave per l'intera regione dei Balcani occidentali e la sua prospettiva europea, è dunque compito di tutti i sei Paesi "fare progressi irreversibili per l'integrazione europea", prestando la massima attenzione alle riforme richieste da Bruxelles, "in particolare su stato di diritto, giustizia e diritti fondamentali". E' il messaggio conclusivo del 2017 emerso dalla cena informale tra l'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, e i sei leader di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro e Serbia, svoltasi a Bruxelles. Il rafforzamento della cooperazione interna resta uno dei punti più sensibili nella regione e inderogabili per l'Unione europea. Durante la cena, i leader hanno sottolineato la loro "profonda determinazione" in questo senso, mentre Mogherini ha ribadito l'importanza delle discussioni in corso tra i presidenti del Kosovo e della Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, per promuovere la normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado. Gli appuntamenti europei più importanti del 2018 per la regione balcanica saranno tre: il semestre di presidenza della Bulgaria, che comincerà a gennaio, improntato a favorire progressi con i Balcani al centro dell'agenda. La pubblicazione, a febbraio, di una strategia per l'intera regione da parte della Commissione europea, annunciata dal commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn. E il summit tra Ue e Balcani occidentali che si terrà a Sofia il 17 maggio. L'obiettivo della Commissione è "rendere irreversibili" i progressi dei sei paesi nell'avvicinamento all'Ue entro la fine del suo attuale mandato, nel 2019.