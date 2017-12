Vaccini: Commissione Ue lancia consultazione pubblica

BRUXELLES - La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su una proposta per rafforzare la cooperazione Ue contro le malattie prevenibili con vaccino, che sarà adottata nel 2018. Cittadini e organizzazioni interessate potranno contribuire con idee e suggerimenti su come affrontare lo scetticismo sui vaccini, politiche di vaccinazione sostenibile nell'Ue e un maggiore coordinamento Ue, compresa la promozione del dialogo con le parti interessate e il contributo alla salute globale. "Vorrei essere chiaro - ha detto il Commissario Ue alla salute Vytenis Andriukaitis - questo non è un dibattito sui meriti della vaccinazione. I benefici dei vaccini sono un dato di fatto, non una questione di opinione. Il crescente scetticismo nei confronti dei vaccini minaccia di invertire i progressi che abbiamo compiuto nella salute pubblica".