Elezioni: Tajani, governo stabile per contare di più in Ue

ROMA, - "Mi auguro che il nostro Paese possa avere un governo stabile, in grado di far contare di più l'Italia a Bruxelles". Lo ha detto in vista delle prossime elezioni il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, nel corso di un'intervista a Regione Europa del Tgr. "Non e' una questione di nazionalismo - ha sottolineato - E' una questione di tutela degli interessi di 60 milioni di persone, che sono figlie di un Paese fondatore dell'Unione europea". "E un'Italia che conta di più a Bruxelles e' anche un'Italia che rende un servizio all'Europa: per avere un'Europa più equilibrata, dove non ci sono soltanto la Francia e la Germania, ma ci sono anche l'Italia e la Spagna, due Paesi mediterranei che hanno un importante ruolo da svolgere nei prossimi anni", ha concluso Tajani.