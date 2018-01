Elezioni: Ft, voto Italia una sfida per la ripresa in Europa

NEW YORK - Il voto in Italia rappresenta una nuova sfida per la ripresa in Europa. Lo scrive il 'Financial Times', sottolineando come i sondaggi consegnino un "risultato incerto che potrebbe produrre rischi politici in una economia già fiacca". "Mentre la Ue cerca di riguadagnare coesione dopo lo shock della Brexit e accelera la sua ripresa, le imminenti elezioni italiane probabilmente rappresentano il più grande ostacolo politico", scrive il quotidiano. E poi:"Gli scenari probabili dopo il voto comprendono un Parlamento sospeso, una grande coalizione o un governo populista con un atteggiamento molto più aggressivo nei confronti di Bruxelles, compresi piani che mettono in discussione l'appartenenza dell'Italia alla moneta unica". "E nessuno dei risultati previsti - aggiunge - fa presagire una maggiore stabilità per un paese che, da un punto di vista economico e finanziario, resta il più debole dei 28". "E resta più vulnerabile agli shock finanziari a causa dell'elevato debito pubblico e la debolezza del sistema bancario".