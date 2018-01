Turismo:Astoi,regole Ue pacchetti-viaggi si applicano da 1/7

BRUXELLES - Le regole Ue che offrono più tutele per chi acquista i pacchetti-vacanza, anche se il termine ultimo per recepirle era il primo gennaio, saranno di effettiva applicazione in Italia solo dal primo luglio. E' quanto precisa Astoi Confindustria Viaggi a riguardo della direttiva europea che, tra gli elementi chiave, prevede per i consumatori la possibilità di cancellare il viaggio o di trasferirlo a un'altra persona effettuando il cambio nome. "La direttiva europea sui pacchetti turistici 2015/2320, il cui termine di recepimento era fissato per il 1 gennaio 2018, entrerà in vigore effettivamente nel nostro Paese dal primo luglio 2018, abrogando la vecchia direttiva 90/314, ossia l'attuale normativa che disciplina la materia", spiega Astoi. Nella legge di delegazione europea, approvata in Italia lo scorso 17 ottobre, c'era tra le altre la delega al Governo per procedere al recepimento della direttiva sui pacchetti turistici in questione. "Astoi", ricorda la stessa, "così come le altre associazioni di categoria, è coinvolta nei tavoli tecnici istituiti dal MiBact e sta lavorando al fianco del ministero che ha il compito di elaborare il decreto attuativo della direttiva".