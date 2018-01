Eurozona: disoccupazione ancora giù, 8,7% a novembre

BRUXELLES - Disoccupazione ancora in calo nell'Eurozona. Secondo i dati di Eurostat a novembre è scesa all'8,7% (pari a 14,263 milioni di senza lavoro), il tasso più basso mai registrato nella zona euro dal gennaio 2009 mentre a ottobre era all'8,8% (14,370 milioni). La disoccupazione più bassa si è registrata in Repubblica Ceca (2,5%), Malta e Germania (entrambe 3,6%). La più alta in Grecia (20,5% a settembre 2017) e Spagna (16,7%). In Italia è scesa all'11%, dall'11,1% di ottobre. In Italia invece è calo record della disoccupazione giovanile: secondo Eurostat, a novembre è scesa da 34% a 32,7%, segnando il calo più forte di tutta l'Eurozona. Nonostante la discesa, resta comunque la terza più alta d'Europa dopo Grecia (39,5% a settembre) e Spagna (37,9%). La più bassa si registra invece in Repubblica Ceca (5%) e Germania (6,6%).