Eurozona: inflazione cala a 1,4% a dicembre, lo conferma Eurostat

BRUXELLES - Lieve rallentamento dell'inflazione nell'Eurozona a dicembre: secondo la conferma di Eurostat il tasso medio su base annua si è attestato il mese scorso all'1,4% contro l'1,5% di novembre. L'impatto più forte per il rialzo arriva dai carburanti per i trasporti (+0,11 pp), dal tabacco (+0,06 pp), uova e formaggio (+0,05 pp), mentre l'impatto più forte per il ribasso viene dalle telecomunicazioni (-0,10 pp), e abbigliamento e legumi (-0,05 pp). In Italia il tasso d'inflazione a dicembre è stato dell'1%.