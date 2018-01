STRASBURGO - "Non si può fare marcia indietro sul confine chiuso nel nostro Paese". Lo ha detto il premier irlandese Leo Varadkar alla plenaria a Strasburgo. "La maggior parte delle persone che vivono in Irlanda del Nord rimarranno cittadini europei dopo la Brexit per il loro status unico di cittadini irlandesi-britannici sotto l'Accordo del Venerdì Santo", ha aggiunto. "Sono nato europeo e faccio parte della nuova generazione di leader politici nati dopo che i nostri Paesi si sono uniti all'Unione", ha detto. "Non voglio un secondo referendum sulla Brexit, ma voi", in Europa, "lavorate per ottenere il peggiore accordo possibile sul divorzio". Così l'ex leader dell'Ukip e paladino della Brexit Nigel Farage (capogruppo Efdd al Parlamento europeo) nel dibattito oggi alla plenaria al Parlamento a Strasburgo.