Eurostat: 47% imprese sui social network, Italia nella media

BRUXELLES - Nel 2017 il 47% delle imprese nella Ue hanno usato almeno un social media (ad esempio social network, blog, siti di condivisione dei contenuti e wiki), con oltre otto su dieci (84%) che hanno utilizzato tali applicazioni per costruire la loro immagine e per commercializzare prodotti. Il tasso più basso è quello registrato dalle imprese in Polonia (27%), il più alto invece a Malta (74%). L'Italia si situa poco al di sotto della media Ue al 44%. Lo rende noto Eurostat. Il secondo motivo importante per l'utilizzo dei social media è stato quello di ottenere opinioni o recensioni dei clienti o rispondere alle loro domande. Questo è stato segnalato da oltre la metà delle imprese dell'Ue che hanno utilizzato i social media, in particolare le imprese nel settore alberghiero. I social network sono stati la forma più utilizzata di social media e rispetto al 2013 (quando solo un terzo le usava) il loro uso è fortemente aumentato. L'83% delle piccole imprese li ha utilizzati per la creazione di immagini o per la commercializzazione di prodotti, rispetto all'85% delle grandi imprese.