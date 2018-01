Glifosato: ok leader Pe a commissione speciale su pesticidi

BRUXELLES - I leader politici del Parlamento europeo hanno dato il via libera ad una commissione speciale per esaminare la procedura di autorizzazione dell'Unione sui pesticidi. L'iniziativa è una risposta alle preoccupazioni per l'ok al rinnovo, per cinque anni, alla commercializzazione dell'erbicida glifosato, decisa dai 28, a novembre. La luce verde finale sulla commissione speciale ora spetta alla plenaria dell'Eurocamera di febbraio. La commissione dovrà valutare le procedure di autorizzazione dei pesticidi nell'Ue; possibili lacune scientifiche nella loro valutazione e approvazione; eventuali possibili conflitti di interesse sull'iter di approvazione; il ruolo delle agenzie Ue, e se abbiano staff e finanze adeguati per adempiere ai propri obblighi.