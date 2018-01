BRUXELLES - "Sull'approfondimento dell'Unione monetaria abbiamo un mandato dal vertice europeo di dicembre, dobbiamo andare avanti per arrivare a giugno e prendere decisioni": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno entrando alla riunione dei 19 ministri della zona euro. Centeno ha anche detto che sull'altro tema in agenda, la Grecia, ci sono "grandi aspettative" per la chiusura della terza revisione del programma.