Padoan, Ecofin preoccupato per le elezioni in Italia

BRUXELLES - I colleghi dell'Ecofin "sono al corrente che è previsto uno scenario d'incertezza" nelle elezioni italiane, "e siccome associano questo al fatto che in quattro anni di stabilità l'Italia ha fatto tanto, c'è preoccupazione che ci possa essere una interruzione verso la stabilità e la crescita": lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al termine dell'Ecofin, rispondendo a chi gli chiedeva se i ministri europei fossero preoccupati delle prospettive elettorali in Italia. Padoan ha spiegato che i colleghi gli hanno chiesto "un punto di vista sulla campagna elettorale, e io mi sono permesso di esporre la classificazione che ho in mente", riguardo alle proposte che circolano. Ci sono quelle "fatina blu, quelle che chiamo le proposte terminator, cioè chiudiamo questa legge, e poi il tipo di proposte a cui faccio riferimento che sono la costruzione paziente delle misure". "Ho provato a descrivere così il tipo di dibattito che osservo in questi giorni", ha detto Padoan, spiegando che i colleghi "si fanno tutti una domanda" sulle elezioni.