Serbia: sondaggio, 52% favorevole a ingresso Ue

BELGRADO - Il 52% dei serbi è a favore dell'adesione del loro Paese all'Unione europea, stando a un ultimo sondaggio condotto dal ministero per l'integrazione europea. Il ministro Jadranka Joksimovic si è detta soddisfatta considerando che nelle precedenti rilevazioni - che il ministero effettua ogni sei mesi - i favorevoli all'integrazione europea della Serbia erano risultati il 47% e il 49%. "Dopo molto tempo abbiamo superato ora la soglia del 50%, e io sono molto soddisfatta", ha detto. Il ministro ha aggiunto che, sempre in base al sondaggio, il 65% degli intervistati ha detto di sostenere il processo di riforme in atto nel Paese indipendentemente dal negoziato di adesione che la Serbia porta avanti con Bruxelles. E cio' indica, ha osservato, che si vuole un Paese piu' moderno ed efficiente.