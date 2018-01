Ue-Giappone: Commissione, formaggi Dop più tutelati di oggi

BRUXELLES, 23 GEN - L'accordo commerciale tra Ue e Giappone assicura un livello di protezione per i formaggi a denominazione di origine italiani nel mercato giapponese, "incomparabilmente superiore rispetto all'attuale situazione". E' quanto ha detto all' Ansa un portavoce della Commissione europea, riguardo le critiche sulle deroghe accordate alla protezione dei formaggi Dop italiani, inclusi nell'elenco di 19 prodotti alimentari e 26 vini e liquori nazionali parte delle oltre 200 indicazioni geografiche Ue tutelate dall'accordo. Nessuna "imitazione o etichettatura fuorviante sarà consentita - prosegue il portavoce - e sia le autorità giapponesi sia quelle dell'Ue avranno il compito di applicare questa regola di protezione di base". Fonti della Commissione ricordano inoltre che anche nell'Ue la protezione non può essere accordata a denominazioni come 'mozzarella' o 'camembert', ma solo al nome completo del prodotto che ne indichi l'origine, come 'Mozzarella di Bufala Campana' o 'Camembert de Normandie'.