BRUXELLES - "Passo molto tempo a guardare la mia cartella delle notifiche in arrivo, e dovrebbe arrivare a breve": così la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager risponde a chi le chiede se abbia ricevuto la notifica del prestito ponte del Governo ad Alitalia. "Siccome non è arrivata non posso dire niente, e se fosse arrivata non potrei dire niente lo stesso perché sarebbe un caso aperto", ha poi scherzato la commissaria.