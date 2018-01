Energia: ok dei 28 a 3,7 milioni da Ue per gasdotto Italia-Malta

BRUXELLES - Via libera dei 28 a 3,7 milioni di euro per lo studio del progetto di gasdotto tra Italia e Malta, proposti dalla Commissione Ue. Questi rientrano nel pacchetto di fondi della Connecting Europe Facility per le infrastrutture energetiche - gas ed elettricità - da 387 milioni per un totale di 17 progetti nei 28. Di questi, 8 sono nel settore dell'energia elettrica (per 680 milioni targati Ue) e 9 nel settore del gas (193 milioni), mentre 4 sono relativi a opere di costruzione (723 milioni) e 13 a studi (150 milioni). L'obiettivo del progetto di gasdotto tra Italia e Malta è mettere fine all'isolamento dell'isola dalla rete europea del gas. L'interconnettore collegherà Malta al mercato italiano, migliorando la sicurezza di approvvigionamento di gas dell'isola analogamente a quanto ha fatto per il settore dell'energia elettrica il cavo di interconnessione sottomarino finanziato da un precedente programma dell'Ue.