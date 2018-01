HELSINKI - Il presidente uscente finlandese, Sauli Niinisto, è stato rieletto ieri al primo turno delle presidenziali. Con quasi il 99% dei voti scrutinati, Niinisto ha ottenuto il 62,7% dei suffragi, quasi cinque volte di più del suo sfidante più vicino, il verde Pekka Haavisto che si è fermato al 12,4%. Niniisto, 69 anni, ex ministro delle Finanze ed ex speaker del parlamento, è stato un presidente molto popolare sin dall'inizio del suo mandato nel 2012. Si è presentato come indipendente, senza associarsi al partito conservatore che in passato aveva presieduto. "Sono sorpreso e colpito da questo sostegno", ha detto ieri sera ai media.