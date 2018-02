Ema: luce verde Parlamento Ue a missione ad Amsterdam il 22/2

STRASBURGO - La conferenza dei presidenti dell'Europarlamento ha dato oggi il via libera alla missione del Pe ad Amsterdam per verificare le condizioni del trasloco della sede dell'Ema da Londra. Lo ha reso noto il presidente del Pe Antonio Tajani. La missione si svolgerà il 22 febbraio prossimo. Per Tajani, l'approvazione della missione ad Amsterdam "dimostra che il Parlamento europeo farà in piena autonomia le sue valutazioni in base alla competenza che ha in quanto co-legislatore. Quindi non intende rinunciare alle sue prelogative" e tanto meno svolgere il ruolo di "passacarte" nell'esame della proposta presentata dalla Commissione Ue. Alla riunione della conferenza dei presidenti del Pe - composta dai leader dei gruppi politici rappresentati all'Europarlamento - tutti i presenti, a quanto si è appreso, si sono detti d'accordo sull'opportunità di compiere un sopralluogo ad Amsterdam indicando così chiaramente la volontà dell'Eurocamera di condurre una vera istruttoria sul dossier. Il dossier riguardante la decisione sul trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'Ema sarà messa ai voti a Strasburgo, in commissione ambiente, il 12 marzo e durante la stessa settimana sarà sottoposta all'esame della seduta plenaria.