Juncker da Merkel, contatti anche con Gentiloni per summit Ue

BRUXELLES - Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker stasera sarà a Berlino per una cena di lavoro con la cancelliera Angela Merkel. "L'incontro è parte dei contatti più ampi con i capi stato e di governo europei", che Juncker sta avendo in vista del vertice europeo informale dei leader del 23 febbraio, ha spiegato il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas. Schinas ha ricordato che Juncker nei giorni scorsi, ha già incontrato, tra gli altri, il presidente francese Emmanuel Macron, quello romeno Klaus Iohannis, il premier portoghese Antonio Costa, ed "è in contatto" con i premier olandese Mark Rutte e italiano Paolo Gentiloni. Inoltre il presidente della Commissione Ue si è incontrato anche con i leader dei gruppi politici del Parlamento europeo per mettere a punto "l'importante contributo che l'esecutivo comunitario pubblicherà il 14 febbraio su aspetti istituzionali che riguardano la prossima proposta del budget multiannuale europeo di maggio".