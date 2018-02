Barnier, Gran Bretagna accetti regole o niente transizione

BRUXELLES - "O Londra accetta le regole o non ci sarà transizione", ha detto il negoziatore capo Ue per la Brexit, Michel Barnier, oggi a Bruxelles. "Sono molto sorpreso dal disaccordo dei britannici. Il tempo è breve", ha aggiunto riferendosi ai diritti dei cittadini e sulla partecipazione del Regno Unito nelle decisioni di giustizia e affari Interni e nella applicazione delle nuove regole. "Alcuni punti non sono negoziabili, come le quattro libertà fondamentali e il mercato interno. Con Londra c'è un disaccordo sostanziale sui diritti dei cittadini". Così il negoziatore capo Ue sulla Brexit Michel Barnier oggi a Bruxelles. "È venuto il momento per la Gran Bretagna di fare delle scelte, noi le aspettiamo", ha detto Barnier.