Scandalo Oxfam: nel 2017 Ue ha versato a ong 53,5 milioni di euro

BRUXELLES - Sono 53,5 milioni i fondi umanitari che la Commissione europea ha dato all'Oxfam nel 2017. Si apprende a Bruxelles. Sul presunto insabbiamento di abusi sessuali di operatori umanitari a Haiti e in Ciad un portavoce dell'Esecutivo comunitario oggi ha sollecitato l'organizzazione non governativa a chiarire "tutte le accuse con la massima trasparenza, e in modo urgente", avvertendo: "Siamo pronti a rivedere, e se ce n'è la necessità a cessare i fondi a qualsiasi partner che non rispetti gli alti standard etici". Inoltre, la Commissione europea ha versato a Oxfam 1,7 milioni di euro per l'emergenza a Haiti nel 2011.