Juncker su dazi Trump, reagiremo con fermezza

BRUXELLES - Il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker promette una "ferma" risposta europea ai dazi pianificati dal presidente Usa Donald Trump. "Noi siamo rammaricati da questa mossa, un intervento sfacciato a difesa dell'industria americana - ha affermato - L'Europa non resterà immobile mentre la nostra industria viene colpita da queste ingiuste misure che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro europei. Reagiremo con fermezza e con misura per difendere i nostri interessi". Anche la Germania "boccia" gli annunci di Washington sui dazi, e ritiene che "questa misura unilaterale non sia la soluzione del problema". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. Il governo tedesco "valuterà gli effetti sull'economia tedesca e su quella europea", ha aggiunto.