Poco prima delle 17 del giorno di Natale i carabinieri di San Polo d’Enza sono intervenuti in via Pieve a San Polo d’Enza, per un furto in una latteria sociale. I militari, assieme al casaro, hanno accertato che i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e hanno portato via dal magazzino del caseificio circa 130 forme di Parmigiano Reggiano. Fra i danni e il valore della refurtiva, il danno per l'azienda è di alcune decine di migliaia di euro (in corso di quantificazione). I carabinieri indagano per furto aggravato.