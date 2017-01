Anziano travolto da un'auto pirata: è grave

Dalla tarda serata di ieri i carabinieri di Campagnola Emilia, che hanno proceduto ai rilievi curando l’intervento, sono sulle tracce di un pirata della strada che, dopo aver investito un 81enne di Novellara, lo ha lasciato sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19,15 di ieri a Novellara, nella Bassa reggiana. L'anziano camminava in via Indipendenza quando è stato investito e sbalzato a terra da un’auto che gli è arrivata da dietro. La vettura procedeva quindi contromano, visto che quella strada è a senso unico. Una passante ha allertato il 118: l'anziano è stato portato all'ospedale di Guastalla, dove è ricoverato in prognosi riservata.

L'automobilista pirata, se individuato, sarà chiamato a rispondere di omissione di soccorso e fuga dopo incidente con feriti. I carabinieri di Campagnola Emilia stanno sentendo alcuni testimoni e stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona. L’identificazione del pirata potrebbe quindi essere questione di ore.